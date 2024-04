Battibecco Calenda-Cateno De Luca. Il leader di Azione: "Ho iniziato a lavorare a 18 anni"

«Io ho iniziato a lavorare a diciotto anni, mentre crescevo una figlia che ho avuto a sedici. E in più facevo l’università. Da lì in poi, mi sono sempre guadagnato la vita. Ovviamente questa non è una risposta a Cateno De Luca, che non merita risposte, diciamo la verità».

Lo ha detto il segretario di Azione, Carlo Calenda, a Genova per la campagna elettorale in vista delle Europee. Il riferimento è alle parole che De Luca ha pronunciato su di lui, in relazione al fatto che Calenda sarà capolista al Sud. «Mi auguro davvero che sia così - ha detto De Luca - Sarà una sfida da scintille. Io - ha aggiunto - ho i calli nelle mani: ho fatto il muratore, il contadino, il barista. Calenda ce l’ha nel culo per tutte le poltrone che gli hanno regalato, compreso il suo amico Renzi»