Europee, anche Mario Adinolfi abbraccia il progetto di Cateno De Luca: "Combattiamo l'Europa matrigna"

E ancora: "Sovranità" di Marco Mori, fuoriuscito dal movimento di Gianni Alemanno. "Progresso sostenibile", con Giulia Moi , ex europarlamentare del M5s; E il movimento ecologista "Fronte verde". Sabato alle 11 al Teatro Quirino, ci sarà l’evento di apertura della campagna elettorale, dove sarà illustrato il simbolo definitivo che dovrebbe essere composto da 17 sigle totali. Ma dalla lista di De Luca, non escludono altri ingressi.

"Ho appena ufficializzato in una conferenza stampa all’hotel Nazionale di piazza Montecitorio l’adesione del Popolo della Famiglia con il proprio simbolo al rassemblement Libertà costruito dal sindaco di Taormina, Cateno De Luca. Sulla base di un’intesa programmatica che vuole combattere l’Europa matrigna che vessa famiglie e imprese italiane (a partire da quelle di agricoltori e pescatori), ribadire il principio di sussidiarietà che vuole il potere più vicino possibile al cittadino secondo la lezione del municipalismo sturziano e non in mano alle burocrazia di Bruxelles, in un’ottica di costruzione della pace da contrapporre alla follia della guerra e della corsa agli armamenti, invito tutti a votare per il nostro simbolo all’interno del più composito simbolo con la grande scritta Libertà. Solo il PdF di tutta la vasta area dei simboli del cattolicesimo politico sarà sulle schede elettorale delle europee l’8 e 9 giugno. Premiate la nostra tenacia".