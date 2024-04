Pizzarotti lascia Più Europa, sbagliata l'alleanza con Italia Viva

«Lascio Più Europa!». Così Federico Pizzarotti, presidente del partito. su Facebook «Sento che le decisioni recenti non solo si discostano dall’essenza dei nostri principi fondanti, ma rischiano anche di snaturare completamente il progetto per cui tutti abbiamo lavorato. Questa alleanza, per me anomala, con Italia Viva sta contaminando l’iniziativa di Più Europa con un modo di intendere la politica - quello di Cuffaro e della Nuova DC con i suoi candidati, della moglie di Mastella o della rete di Cesaro in Campania - poco «europei» e molto distanti dal nostro modo di fare politica e dalla nostra missione originale».