Decreto legge Pnrr, Mangialavori: "Accolte le istanze dei territori"

«Oggi in Commissione Bilancio abbiamo approvato un atto fondamentale come il dl sul Pnrr, che risulta fortemente migliorato sebbene a saldi invariati, accogliendo le istanze dei territori, degli enti locali, del comparto sanitario». Lo afferma in una nota il presidente della Commissione Bilancio della Camera dei deputati, Giuseppe Mangialavori, che aggiunge:

«È stato un lavoro sinergico, frutto della collaborazione tra i colleghi di maggioranza e opposizione che intendo ringraziare per la consueta serietà ed efficacia. Con il mandato ai relatori, il testo approderà nell’Aula di Montecitorio lunedì. Voglio ringraziare ancora una volta il ministro Fitto, sempre sensibile alle esigenze manifestate e sempre pronto a trovare le migliori soluzioni possibili per l'attuazione di un programma concreto di rilancio del Paese, del quale il Pnrr - conclude Mangialavori - è certamente uno degli strumenti più importanti a nostra disposizione».