Tempi stretti sull'Autonomia differenziata, per i deputati niente ponte del 25 aprile

Corsa contro il tempo per l’approdo in Aula dell’Autonomia alla Camera: la commissione Affari Costituzionali sarà probabilmente costretta, di conseguenza, a lavorare anche nei giorni del weekend del 25 aprile per riuscire a completare l’esame del provvedimento.

A conti fatti sono rimaste, infatti, due mezze giornate lavorative per l’esame delle proposte di modifica: 2.453 che saranno comunque sottoposte al vaglio di ammissibilità e sono dunque in ogni caso destinate a ridursi. Questa settimana le commissioni sono tutte sconvocate per il voto in Basilicata e lunedì 22 sarà il giorno delle ammissibilità da parte del presidente Nazario Pagano e degli eventuali ricorsi: il voto sugli emendamenti potrà, a quel punto, partire il 23 giorno nel quale, però, si riunisce l’Aula seduta comune alle 12.30 per l’elezione di un giudice della Corte Costituzionale e dunque la commissione potrà lavorare solo margine dei lavori. Stessa cosa per il 24, giorno della discussione in Aula del Def. E’ dunque ipotizzabile che il 26 e 27 se non ci sarà uno slittamento dell’approdo in Aula che - al momento - non sembra alle viste nonostante le richieste delle opposizioni i deputati dovranno passare il venerdì e il sabato in commissione a votare sugli emendamenti.