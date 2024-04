Basilicata al voto con lentezza e qualche polemica

Al termine della prima giornata di voto per eleggere il presidente della giunta regionale e 20 consiglieri, in Basilicata la prospettiva di un’affluenza ai seggi che farà fatica ad arrivare al 50 per cento - anche se si voterà fino a lunedì, dalle ore 7 alle 15 - comincia a farsi concreta. Alle 19 di domenica è andato a votare il 27,56 per cento dei circa 568 mila lucani aventi diritto: nelle elezioni regionali del 2019 - quando però si votò soltanto la domenica - alla stessa ora la percentuale dei votanti era già al 39,24 per cento. In provincia di Potenza, la percentuale è stata del 26,88 per cento (39,24 per cento nel 2019), in quella di Matera del 29,11 (era stata del 40,82 cinque anni fa). Neanche Potenza e Matera hanno fatto meglio: il capoluogo di regione ha raggiunto il 38,72 per cento (nel 2019 la percentuale era stata del 53,89); nella città dei Sassi è stata del 30,79 contro il 44,39 per cento di cinque anni fa. Del resto, è stato possibile accorgersi che l’affluenza alle 682 sezioni allestite nei 131 comuni lucani non è stata particolarmente alta anche soltanto visitando gli istituti scolastici che le ospitano e i loro dintorni: nessuna ressa e poche automobili parcheggiate fuori posto.