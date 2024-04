Conte: "Candidarsi e non andare in UE è una presa in giro. Con noi alle europee Carolina Morace"

«Nella nostra comunità non è pensabile che uno esibisce il nome sulla scheda e poi non è conseguente. Per noi è una presa in giro dei cittadini. Non è una questione di Schlein, ma anche di Meloni e altri leader. Farlo per acquisire qualche voto in più per noi è impensabile. Io non sarà candidato». Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a In Mezz'ora su Rai Tre. Alle Europee "non sarò candidato e non ci sarà il mio nome nel simbolo. Sarà candidata con M5s Carolina Morace, una sportiva, una calciatrice che oltre ad avere superato tantissimi primati sportivi ha fatto saltare tutti gli stereotipi, ha rotto schemi in un campo prevalente dei maschi».