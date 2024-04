"L'aborto è un delitto, non un diritto". Bufera sulla vice direttrice del Tg1 Incoronata Boccia

Pd all’attacco sulle parole della vicedirettrice del Tg1 Incoronata Boccia che durante la trasmissione 'Che sarà' ha parlato dell’aborto come di un "delitto e non un diritto", parole giudicate «inaccettabili» dai Dem.

«Sto per dire - ha detto Boccia parlando con Serena Bortone - che sto per dire parole forti, lungi da me giudicare storie e persone, ma si giudica il principio. Stiamo scambiando un delitto per un diritto. Qua si ha paura, anche la politica, di dire che l’aborto è un omicidio. Non l’ho detto io: quando è stato conferito il premio Nobel per la pace a Maria Teresa di Calcutta hanno tremato i potenti della terra perché quando le hanno chiesto quale fosse il più grande dramma dell’umanità con coraggio quella piccola donna disse l’aborto, non la guerra».

«Incoronata Boccia - attacca su X la senatrice del Pd Cecilia D’Elia - vicedirettrice del principale tg pubblico attacca in modo violento una legge dello Stato, e la scelta delle donne. Questa è la Rai di Meloni. Questo non è servizio pubblico».