Istant poll Basilicata: Bardi (Centrodestra) 53/57%, Marrese (Centrosinistra-M5S) 41/45%. FdI primo partito

Vito Bardi (centrodestra) tra il 53 e il 57% (totale coalizione centrodestra 53/57), Piero Marrese (centrosinistra+M5s) tra il 41 e il 45% (coalizione 41/45), Eustachio Follia (Volt) tra l’1 e il 3%. Sono i dati del primo istant poll diramato da Yoodata per Telenorba mentre si sono chiuse da poco le urne per le Regionali in Basilicata.

Fratelli d’Italia, con una "forchetta» di consensi fra il 23 e il 27 per cento, sarebbe il primo partito in Basilicata: è il dato che emerge dall’instant-poll di «Yoodata», commissionato da Telenorba e realizzato con 2.020 interviste a elettori lucani ieri e oggi.

Dopo FdI, vi sarebbero Pd, (fra il 15 e il 19 per cento), M5s (14-18 per cento) e Forza Italia (12-16 per cento). Nel centrodestra, la Lega otterrebbe fra il quattro e l’otto per cento dei voti. Nel centrosinistra, Basilicata Casa Comune sarebbe fra il quattro e il sei per cento.

Volt, il movimento politico europeo che esprimeva il terzo candidato alla alla presidenza della Regione, Eustachio Follia, raccoglierebbe fra l’uno e il tre per cento dei voti.