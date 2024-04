La riforma del premierato pronta a sbarcare in Parlamento. Ciriani: "Speriamo già dal 6 maggio"

In Senato martedì ci sarà la capigruppo per calendarizzare l’approvazione in prima lettura del premierato: noi speriamo di poter incominciare già dalla settimana del 6 maggio perché il testo è pronto e c'è il mandato al relatore quindi tecnicamente il testo è pronto per andare in Aula nella prima data utile che deciderà il presidente del Senato».

Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani a margine della conferenza programmatica di Fdi a Pescara.