Vannacci: "Gli italiani hanno la pelle bianca". E ancora: "Dividere gli studenti in base alle loro capacità"

"L'italiano ha la pelle bianca, lo dice la statistica"; l’omosessuale che «ostenta da esibizionista deve accettare le critiche"; «l'aborto non è un diritto"; gli studenti a scuola, compresi i disabili «vanno divisi in base alle loro capacità». Roberto Vannacci, candidato per la Lega alle elezioni Europee, lo dice in un’intervista alla Stampa e spiega: «Credo che delle classi con 'caratteristiche separate" aiuterebbero i ragazzi con grandi potenzialità a esprimersi al massimo, e anche quelli con più difficoltà verrebbero aiutati in modo peculiare».

A chi gli chiede se non sarebbe una soluzione discriminatoria, il generale replica: «Non è discriminatorio. Per degli studenti con delle problematiche mi affido agli specialisti. Non sono specializzato in disabilità. Un disabile, però, non lo metterei di certo a correre con uno che fa il record dei cento metri».