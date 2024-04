Oggi la Meloni ufficializza la candidatura. Sarà la capolista di FdI alle Europee

Lei è pronta alla corsa per le europee. Lui non sarà al suo fianco per la foto che vorrebbe simboleggiare l’unità del centrodestra, anche se la campagna elettorale vedrà i partiti tutti contro tutti per vincere la gara delle preferenze. Giorgia Meloni arriva in serata in Abruzzo, il suo collegio elettorale, e lima il discorso che farà per annunciare, con ogni probabilità, che sarà il suo il nome capolista in tutte le circoscrizioni. Ma non ci sarà Matteo Salvini che ha fatto sapere, con un aggiornamento di agenda, che si videocollegherà, al termine di due giorni in cui a tenere banco è stata la candidatura del generale Roberto Vannacci.

Ci saranno invece gli altri, da Lorenzo Cesa e Maurizio Lupi ad Antonio Tajani, a sua volta in corsa e che si fermerà poi a presentare i candidati di Fi in Abruzzo. Nessuna sorpresa, si sapeva dall’inizio perché il leader della Lega aveva impegni personali «inderogabili», fanno sapere da entrambe le parti. Ma alla presentazione della kermesse non era stato specificato e l’annuncio arriva a poche ore dalla chiusura, cui Meloni ha voluto invitare tutti i leader alleati. E l’assenza è di quelle che fanno comunque rumore, mentre ci si interroga, anche in casa Fdi, sui costi/benefici del generale in campo. Dopo l’affondo del ministro Guido Crosetto nessuno a Pescara si sbilancia troppo. Nemmeno sulle parole del generale.

Di casi, tra l’altro, ne scoppiano diversi. Le parole di Tommaso Foti sulle proteste degli studenti nelle università contro gli accordi con gli atenei israeliani («prevalentemente dei fuori corso», forse «era meglio mandarli a zappare?» si chiede il capogruppo di Fdi alla Camera) scatenano la risposta degli studenti («nelle democrazie le proteste e il dibattito critico devono essere all’ordine del giorno»). Mentre innescano interrogazioni delle opposizioni le foto dei manager pubblici immortalati con le magliette di Fdi con lo slogan «l’Italia cambia l’Europa». Dopo un dibattito sulla politica estera sorridono sul palco accanto a Crosetto il presidente di Leonardo Stefano Pontecorvo e il capo dell’Agenzia per la Cybersicurezza Bruno Frattasi. Ma la foto ci sarà anche per l’ad di Fincantieri Pierroberto Folgiero mentre Claudio Descalzi, ad di Eni, eviterà lo scatto, tenendo la maglietta che pure gli viene consegnata stretta chiusa in mano.

Chiusi gli approfondimenti programmatici, comunque, ora toccherà alla leader. Scaramanticamente nessuno conferma la sua candidatura ma tutti lo sperano e ci credono.