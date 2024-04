Alluvioni in Calabria nell'autunno del 2022, il governo proroga lo stato d'emergenza. Ferro: "Ottima notizia"

«La decisione del governo Meloni di prorogare per un altro anno dello stato di emergenza a seguito dell’ondata del maltempo che ha colpito dal 26 novembre al 4 dicembre 2022 i territori della provincia di Crotone, della fascia ionica catanzarese e cosentina e del Comune di San Lucido è un’ottima notizia, perché consente di completare le attività in corso e superare la situazione emergenziale attraverso interventi finanziati con 18,9 milioni di euro. Ringrazio il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci che ancora una volta ha dimostrato grande attenzione alle problematiche del territorio calabrese». E’ quanto afferma la sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro (FdI).