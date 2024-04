Elezioni europee, la Lega lancia il generale Vannacci capolista al Sud. In Calabria ci provano Loizzo e Mancuso

Il generale Roberto Vannacci guiderà la lista della Lega per le circoscrizione meridionale per la prossime Europee. In tarda serata la lista è stata depositata alla Corte d’Appello di Napoli.

In lista anche Simona Loizzo, l’europarlamentare uscente Valentino Grant, e il senatore pugliese Roberto Marti. Ci prova con la Lega questa volta Aldo Patriciello, molto conosciuto sia a Napoli che in Molise per le sue attività nella sanità privata. Patriciello approda al partito di Salvini dopo aver militato per diversi anni in Forza Italia. Provano ad andare a Bruxelles anche Carmela Rescigno, consigliere regionale della Campania e presidente della commissione Anticamorra e Filippo Mancuso, presidente del Consiglio regionale della Calabria.