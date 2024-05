"Per fortuna la siccità ha colpito il Sud e la Sicilia": Pd e 5Stelle contro le parole del ministro Lollobrigida

«Come se non non bastasse il progetto di autonomia differenziata per spaccare il Paese voluto dal governo Meloni ecco Lollobrigida affermare che la siccità quest’anno colpirà "per fortuna" di più il Sud. E’ un’ affermazione deplorevole e offensiva di cui un ministro della Repubblica si dovrebbe quanto meno vergognare». Lo die il segretario del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo, commentando la risposta del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida al senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio al question time ieri al Senato.

M5S: “Lollobrigida fermi la lingua invece dei treni. Le sue parole sulla Sicilia inaccettabili”

“Per fronteggiare la tremenda emergenza siccità da Roma arriveranno pochi milioni di euro? Nessuna meraviglia, al governo Meloni della Sicilia non interessa proprio nulla e le vergognose parole del ministro di Fratelli d'Italia Lollobrigida, cognato della Meloni, lo testimoniano inequivocabilmente” afferma il capogruppo del M5S all'Ars Antonio De Luca in riferimento alle dichiarazioni del ministro dell'Agricoltura in occasione del question time di ieri al Senato.

“Sentire dire - continua De Luca - a un ministro della Repubblica che per fortuna la siccità ha colpito il Sud e la Sicilia in particolare, è vergognoso e inaccettabile. É l'ennesima prova che finché questo esecutivo sarà in piedi, per il Meridione non ci sarà alcuna speranza e non oso immaginare cosa succederebbe se approvassero l'autonomia differenziata tanto cara alla Lega e alla Meloni”.

“Da Schifani e dai colleghi siciliani di Fratelli d'Italia - conclude Antonio De Luca - ci aspettiamo una seria presa di posizione con i loro amici romani. Dismettano per una volta la casacca di partito e si facciano sentire, possibilmente senza il cappello in mano. E a Lollobrigida dicano di fermare la lingua anziché i treni”.