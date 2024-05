Premierato, si alzano i toni al Senato. La Russa applica il primo "canguro". Boccia (Pd): "Le regole del gioco non sono chiare"

Botta e risposta in Aula del Senato sul premierato inglese tra Marcello Pera e Dario Parrini del Pd durante l’esame del ddl Casellati. L’ex presidente del Senato ha chiesto la parola sull'ordine dei lavori e ha detto: «Signor Presidente vorrei chiederle se non può prendere in considerazione la sospensione dei lavori dell’Assemblea per dieci minuti, per poter digerire le notizie che ci arriva adesso delle agenzie, ovvero che il Primo Ministro della Britannia si sta recando a Buckingham Palace per chiedere lo scioglimento del Parlamento il 30 maggio e convocare le elezioni generali il 4 luglio. Lei capisce che questo è l’uomo solo e nero al comando e noi dovremmo riflettere su questa esperienza» ha aggiunto ironicamente con un riferimento al suo intervento di ieri.

Parrini in un successivo intervento ha replicato: «il presidente Pera ha fatto un parallelo tra il vostro premierato e il premierato britannico, ma siete sfortunati in questo parallelismo. Vi informo che il primo ministro inglese non viene eletto direttamente dal popolo, e vi do la notizia che Sunak è il terzo primo ministro della legislatura: il primo è stato Boris Johnson, la seconda è stata Liz Truss, che è stata una sciagura, e Sunak è stato il terzo. E vi do un’altra notizia: il primo ministro britannico, come quello svedese, ha il potere di sciogliere il Parlamento perché quei due Paesi sono monarchie, non hanno il presidente della Repubblica. Che c'azzecca l’Italia con quei due Paesi» ha concluso tra gli applausi dei senatori d’opposizione.