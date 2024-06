Fondi di coesione e sviluppo, l'affondo di Cateno De Luca: “Ecco perché denuncerò Meloni e Schifani”

Durante una conferenza stampa a Palermo, Cateno De Luca, federatore della lista Libertà per le europee, ha annunciato che procederà legalmente contro Giorgia Meloni e Renato Schifani: «Ho incaricato i miei legali - spiega un comunicato - di prendere nota di tutto ciò che è accaduto, perché riteniamo che si tratti di un caso di voto di scambio a tutti gli effetti. Vogliamo verificare se è legittimo che Meloni blocchi i fondi destinati alla Sicilia e, a soli 15 giorni dalle elezioni, venga qui a decidere arbitrariamente chi li riceve e chi no. Vogliamo accertare se sono stati utilizzati criteri oggettivi o se i fondi sono stati distribuiti agli amici per fini politici».

De Luca fa riferimento all’accordo firmato lunedì scorso a Palermo dalla premier e dal governatore siciliano sulla programmazione dei Fondi di sviluppo e coesione 2021/2027. «È inaccettabile - aggiunge De Luca - che si muovano con almeno due anni di ritardo, utilizzando risorse che spettano alla Sicilia per fini elettorali».