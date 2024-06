Schlein replica a Meloni: "Faccio fatica a capire che lingua sta parlando. Vede un altro Paese"

«Sto leggendo delle cose, faccio fatica a capire che lingua sta parlando Giorgia Meloni, che film sta vedendo. Vede un altro Paese». Così la segretaria del Pd Elly Schlein replica alle parole di Giorgia Meloni che dal palco dell’evento elettorale a Roma le chiede di prendere posizione sul fatto se lei sia democratica o meno. «L'altro giorno mi ha attaccata dopo aver detto che la sinistra cancella l’identità - ha aggiunto a margine dell’evento Pd in vista delle europee a Milano -. Io ho risposto che lei non si rende conto che in un anno e mezzo che governa sta cancellando la libertà delle persone».

"La piazza del Pd non è mai stata contro qualcuno"

E' la piazza del Pd che è stata sempre «per» prima di essere contro qualcosa o qualcuno. Noi siamo in questa».Così la Schlein ha risposto a chi gli chiedeva un commento in merito al fatto che in piazza Duomo si stia tenendo il comizio elettorale di chiusura al nord della Lega con Matteo Salvini e Roberto Vannacci. «Questa è la piazza che vuole un’Europa basata sulla giustizia sociale, sul lavoro dignitoso, sull'innovazione delle imprese che possa guidare la trasformazione digitale ed ecologica», ha aggiunto. «E' una piazza che vuole un’Europa degli investimenti consunti, quello che la destra nazionalista alleata di Giorgia Meloni e Matteo Salvini vuole bloccare. Non dimentichiamoci che il partito di Giorgia Meloni non ha votato a favore del Next Generation Eu e gli alleati di Matteo Salvini andavano in giro con un bel cartello con scritto non un centesimo all’Italia». Per Schlein «è un pò difficile fare l’interesse nazionale se ti accompagni a questa gente in Europa».