Giorgetti pronto a lasciare il governo? Il ministro smentisce: "Ho lavoro da fare non vado a Bruxelles"

E’ vero che Giancarlo Giorgetti pensa a dimettersi? «Fantasie». Così il segretario leghista Matteo Salvini ad "Agorà". «Il problema di certa stampa italiana è che sovrappone i propri desideri alla realtà. Giorgetti sta difendendo i risparmi degli italiani», ha tagliato corto.

A lanciare la "bomba" su Giorgetti è il quotidiano la Repubblica con un titolo che recita testualmente così: "Giorgetti è ai saluti. “Preparatevi a fare senza di me”.

Giancarlo Giorgetti è il ministro dell'Economia del governo Meloni dal settembre 2022. L'esponente della Lega ha messo più volte in guardia gli alleati e gli esponenti di governo sulla realtà dei conti pubblici, caratterizzata in questo ultimo arco temporale dalla "mannaia" del superbonus.

Giorgetti: "Ho lavoro da fare, non vado a Bruxelles"

«Evidentemente hanno confuso la festa della Repubblica con la festa de La Repubblica ed erano un pò eccitati per questo... Per quanto mi riguarda, continuo a fare il mio lavoro come sempre, sto già pensando al piano strutturale e ho in mente un progetto preciso. Su incarichi europei ho già chiarito cinque anni fa come la penso e non ho cambiato idea». Lo dichiara il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti interpellato a proposito dell’ipotesi di sue dimissioni in vista di un incarico a Bruxelles.