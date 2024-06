Elezioni europee, chi sono i signori delle preferenze: i più votati nel 2019

A ogni elezione una delle classifiche più gettonate è quella dei mister, e delle miss, preferenze. Alle elezioni europee è possibile indicare fino a tre preferenze. Se non si esprime una preferenza il voto va alla lista ma non al capolista. Non è possibile il voto disgiunto. Ecco dunque, per un confronto con le elezioni in programma l’8 e 9 giugno prossimi, i candidati più votati nelle elezioni europee del 2019, sono indicati solo i candidati che hanno raggiunto almeno 10.000 preferenze in almeno una circoscrizione.

Circoscrizione Nord-Ovest

Lega Matteo Salvini 695.074 Pd: Giuliano Pisapia 267.871 M5s: Eleonora Evi 17.002 FI: Silvio Berlusconi 187.350 Fdi: Giorgia Meloni 92.697 +Europa Benedetto Della Vedova 13.325 Europa Verde: Pippo Civati 8.098 Circoscrizione Nord-Est Lega: Matteo Salvini 551.881 Pd: Carlo Calenda 278.531 M5s: Marco Zullo 16.052 FI: Silvio Berlusconi 96.094 Fdi: Giorgia Meloni 75.274 +Europa: Renate Holzeisen 23.766 Europa Verde: Norbert Latschner 11.311 Svp: Herbert Dorfmann 100.062 La Sinistra: Silvia Prodi 10.236.

Circoscrizione centro

Lega: Matteo Salvini 516.920 Pd: Simona Bonafè 168.618 M5s: Fabio Massimo Castaldo 43.451 FdI: Giorgia Meloni 129.895 FI: Antonio Tajani 68.840 +Europa: Emma Bonino 47.740 La sinistra: Nicola Fratoianni 17.685 Circoscrizione Sud Lega: Matteo Salvini 354.775 Pd: Franco Roberti 148.967 M5s: Chiara Maria Gemma FI: Silvio Berlusconi 187.373 FdI: Giorgia Meloni 128.414 + Europa: Michele Abbaticchio 27.484 Circoscrizione Isole Lega: Matteo Salvini 239.078 Pd: Pietro Bartolo 135.098 M5s: Dino Giarrusso 116.794 FI: Silvio Berlusconi 90.299 FdI: Giorgia Meloni 63.372 La sinistra: Corradino Mineo 12.707.