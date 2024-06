Meloni alla vigilia del voto posta un video con le ciliegie, "variante Giorgia"

"Oh Danié, non dì niente che siamo in campagna elettorale...". Comincia così il video postato su Instagram, prima di mezzanotte, dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rivolgendosi al suo fruttivendolo di fiducia, Daniele. La leader di Fratelli d'Italia, candidata alle Europee, alla vigilia del voto replica la scenetta dei due meloni, quella postata sui social alla vigilia delle Politiche, ma stavolta ricorrendo alle ciliegie.

"Buonissime, ma che varietà è?", chiede, assaggiandone una, al commerciante che senza parlare gira il cartellino infilato nella montagna di questa frutta accatastata, dove appare la scritta: 'Varietà Giorgia'. Meloni che tiene il cellulare in mano per fare il video, sorride e strizza l'occhio ai suoi follower. Nel video che invece pubblicò in occasione delle elezioni politiche del 2022, la leader di Fratelli d'Italia con due meloni tra le mani pronunciava la frase: "25 settembre. E ho detto tutto...".