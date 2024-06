Europee, l'affluenza alle 19 è del 40,86%. Dato negativo in Calabria (-10%) e Sicilia (-11%) rispetto alla media

Per le elezioni europee alle 19 ha votato il 40,86% degli aventi diritto. È quanto emerge dai primi dati del Viminale pubblicati sul portale "Eligendo" alle 61.650 sezioni. L’affluenza alle 12 era stata del 25,14%. Ancora male Calabria con il 30,70% (la provincia di Cosenza con il 34% è la migliore, mentre Vibo con il 56% è il migliore dei capoluoghi, ma ovviamente grazie all'effetto trascinamento delle Amministrative) e la Sicilia con il 29,06%. In provincia di Messina siamo al 31,44%, mentre il capoluogo è al 31,46%.

Affluenza in città di Messina

Il rilevamento dell'affluenza alle urne per le Elezioni Europee 2024, effettuato alle 19 di oggi, domenica 9 giugno, ha registrato 57.760 votanti, pari ad una percentuale del 31,46. Alle Europee del 2019, quando si votò in un’unica giornata, allo stesso orario, i votanti furono 52.047, pari ad una percentuale del 26,58; alle Europee del 2014, con le modalità del 2019 e allo stesso orario, i votanti furono 52mila 799 votanti con una percentuale del 26,87. Alle Europee del 2009 la percentuale fu del 32,0 con 63.857 votanti; a quelle del 2004, 41,9 per cento con 84 mila 542 votanti. Alle Europee del 1999 nei seggi comunali di Messina si registrò una percentuale conclusiva del 61,94. Alla chiusura delle votazioni per eleggere i rappresentanti del Parlamento europeo del 1994 (si votava anche per le Amministrative) la percentuale fu del 74,56.