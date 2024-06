Piemonte, Cirio verso il bis. Comunali: centrosinistra avanti a Bari e Firenze, a Bergamo e Cagliari verso la vittoria al primo turno

Resta nelle mani di Alberto Cirio la guida del Piemonte. Secondo il primo instant poll di Opinio Italia per la Rai il governatore uscente si attesterebbe tra il 50-54% contro Gianna Pentenero, candidata del centrosinistra tra il 34-38%. Per l’ufficialità bisognerà attendere la giornata di lunedì perché lo spoglio per le amministrative inizierà alle 15. Le elezioni regionali piemontesi accompagnano la partita per i 3700 sindaci con diverse sfide in otto capoluoghi come Firenze, Bari, Perugia, Pescara, Campobasso, Bergamo, Potenza e Cagliari.

Ma l’attenzione si concentra in modo particolare su Firenze e su Bari, dove stando ai primi instant poll si profila il ballottaggio. Nel primo, per il dopo Nardella Sara Funaro candidata del centrosinistra otterrebbe tra il 42-46% dei consensi mentre il rivale Eike Schimt del centrodestra tra il 30-34%, sempre secondo i dati di Opinio. Si tornerà alle urne anche a Bari con Pd ed M5s che non si sono accordati sulle primarie e i dem che sostengono Vito Leccese mentre i 5 stelle Michele Laforgia. Vito Leccese si attesterebbe tra il 42-46% mentre Fabio Romito, candidato del centrodestra tra 31-35%.