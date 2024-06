Scontro al Senato sul caso Delmastro, Balboni a Pd: "Strumentalizzati da mafia"

Scontro al Senato sul caso Delmastro. L'opposizione chiede che il ministro della Giustizia Carlo Nordio «venga a riferire al più presto» in Parlamento dopo che il capo del Dap ha rivelato di aver dato «due relazioni» al sottosegretario che sarebbero dovute restare riservate a proposito della visita dei parlamentari Pd nel carcere sardo dove l’anarchico Alfredo Cospito era in sciopero della fame. Walter Verini (PD) dice che Delmastro «interpretò le relazioni come un manganello contro le opposizioni». Gli risponde Alberto Balboni (FDI) accusando l’opposizione di essersi fatta "strumentalizzare da terroristi e mafiosi". Caos in Aula.