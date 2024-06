Papa Francesco arrivato al G7. Il pontefice scherza con la Meloni: "Siamo ancora vivi". E poi incontra Zelensky

Papa Francesco è atterrato in elicottero a Borgo Egnazia, sede del G7 a presidenza italiana, il primo a ospitare un pontefice. Bergoglio è stato accolto dalla premier Giorgia Meloni. Parteciperà a una sessione dei lavori dedicata a Intelligenza artificiale, energia, Africa e Mediterraneo, che sarà aperta ai Paesi e alle organizzazioni internazionali outreach invitati al summit in Puglia. Meloni ha stretto la mano al Papa mentre scendeva dalla scaletta dell'elicottero. Aiutandosi con un bastone, il pontefice ha percorso pochi metri fino a un golf cart elettrico con i simboli del Vaticano sui sedili, dove ha preso posto al fianco della premier. Francesco ha fatto qualche sforzo per accomodarsi sul mezzo, poi ha sorriso scherzando con la presidente del Consiglio, mentre il golf cart li trasportava verso il resort Borgo Egnazia sede del summit in Puglia.

Il Papa ha incontrato Zelensky

Papa Francesco ha incontrato al G7, in uno dei primi bilaterali previsti questa giornata, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Si è già svolto anche l'incontro con Kristalina Georgieva, direttore generale del Fondo Monetario Internazionale.

Il Papa scherza con Meloni: "Siamo ancora vivi"

"Ancora vivo". Così Francesco ha risposto sorridendo alla premier Giorgia Meloni, che, accogliendolo all'arrivo al G7, gli domandava come stesse. "Ancora vivi", ha ribattuto la premier e il Pontefice, sempre in tono divertito, ha aggiunto: "Siamo in due". "Bentrovata", ha detto Bergoglio scendendo dalla scaletta dell'elicottero e rivolgendosi a Meloni che lo ha ringraziato: "Mi fa tanto, tanto, tanto piacere averla qui. E' un grande regalo questa sua presenza. Grazie". Salendo sul golfcart a Borgo Egnazia, il Papa si è lasciato andare a una risata: "Una bella risata", ha notato. "Ma io e lei sempre", ha risposto Meloni.

Bilaterale di mezz'ora Meloni-Biden

«Il presidente americano Joe Biden ha lodato la premier Giorgia Meloni per il costante supporto dell’Italia all’Ucraina», col nostro Paese che «continua a difendere Kiev dalla brutale guerra di aggressione della Russia": lo riporta la Casa Bianca dopo l’incontro bilaterale tra la presidente del Consiglio e il leader Usa a margine del G7. Da Biden e Meloni quindi è arrivato il plauso per l’impegno unanime dei leader del G7 a fornire 50 miliardi di dollari a titolo di ulteriore sostegno finanziario all’Ucraina usando i profitti degli asset congelati della Russia.