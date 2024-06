Giorgetti frena sul Mes: "Il Parlamento non è in condizioni di approvarlo". Salvini: "Non lo ratificheremo mai"

"Il Parlamento non è nelle condizioni di approvarlo e non lo approva". Lo ha detto della ratifica del Mes il ministro Giancarlo Giorgetti all'uscita dal Consiglio Ecofin a Lussemburgo. "Non ci sono molte speranze di ratificarlo. Diciamo a breve non è possibile, a lungo dipende se cambia, se migliora, se cambia natura come come abbiamo sempre chiesto".

"Ho detto semplicemente - spiega Giorgetti - che introdurre il tema della ratifica del Mes in questo momento mi sembrava un po' diciamo così, vagamente buttare un po' di sale sulla ferita e quindi improprio".

Salvini: "Non ratificheremo mai il Mes, è follia europea"

L'Italia non ratificherà mai il Mes, il fondo salvastati europeo. Lo afferma il ministro dei Trasporti e vicepresidente del consiglio Matteo salvini a margine della presentazione dell'accademia della sicurezza di Fs. "Il Mef non serve all'Italia- afferma - è un'altra follia europea". Alla domanda se verrà ratificato ha replicato "No, mai, figuratevi, è un'altra follia europea. Se lo approvino loro se vogliono perché a noi non ci serve".