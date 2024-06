Ballottaggi: urne aperte fino alle 15 per la seconda giornata di voto. Riflettori su Vibo, Gioia Tauro e Montalto

Urne di nuovo aperte, fino alle 15, per la seconda giornata dei ballottaggi nei 101 Comuni interessati. Riflettori puntati sulle sfide a Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Gli altri capoluoghi al ballottaggio sono Avellino, Caltanissetta, Cremona, Lecce, Rovigo, Urbino, Verbania, Vercelli e Vibo Valentia. In Calabria sfida ancora aperta anche a Gioia Tauro e Montalto Uffugo.

E’ stata del 37% l’affluenza definitiva ai seggi rilevata ieri alla chiusura dei seggi alle 23 nelle 3586 sezioni dove si è votato per la prima giornata. Il dato delle ore 19 era stato del 27,89%, quello delle 12 dell’11,98%, confermando quindi una tendenza in calo rispetto al primo turno, quando però si votava anche il sabato e non il lunedì.