No all'obbligo vaccinale per i bambini, il coro contro la Lega: "Gravi teorie antiscientifiche e populismo da strapazzo"

«Come purtroppo abbiamo già avuto modo di constatare in diverse occasioni, la Lega stringe l'occhio al popolo no vax, senza valutare le pericolose ricadute antiscientifiche che le sue posizioni potrebbero determinare. Ma è un atteggiamento al quale non è immune nemmeno Fratelli d’Italia, basti pensare all’impostazione data al piano pandemico. Purtroppo, alcune forze politiche vivono ancora nella posizione manichea e in un certo senso paranoica del 'tutto o nullà. La sobrietà non è nelle loro corde, mentre non perdono occasione di cavalcare strumentalmente la demagogia e nient'altro. Certamente occorre fare un’operazione di campagne vaccinali convincenti, anche per recuperare alcuni errori del passato che avevano portato a cali delle coperture vaccinali, ma di sicuro non è questo il momento di mettere in discussione l'importanza delle pratiche vaccinali, che dopo la potabilizzazione delle acque rappresentano ancora oggi la più importante conquista della medicina preventiva. Che questi dubbi siano presentati da parte di una forza governativa, poi, è un’aggravante pericolosissima. Sarebbe anche il caso di dire basta con questo populismo da strapazzo». Lo scrive in una nota Andrea Quartini, Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali alla Camera e Coordinatore del Comitato Politico Salute e Inclusione Sociale del M5S. Un Paese che non crede nella scienza è senza futuro. Certa politica dovrebbe aiutare i processi di inclusione e cura, invece continuano ad inseguire i no vax". È il commento della senatrice Pd Ylenia Zambito, segretaria della commissione Sanità, dopo la presentazione degli emendamenti contro le vaccinazioni obbligatorie del senatore della Lega Borghi. "La proposta del senatore leghista è fuori dal mondo, costringerebbe l’Italia ad un passo indietro drammatico nella prevenzione per inseguire le teorie antiscientifiche. L’obbligo vaccinale funziona, lo dice la scienza e lo confermano i medici. Difenderemo la legge Lorenzin in Parlamento", ha aggiunto Zambito.