La Giunta di Crotone punta sull’Università: impegnato un milione di euro

Il Comune di Crotone scommette tutto sul corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia che inizierà in città a partire da ottobre su decisione delle Università della Calabria di Cosenza e Magna Graecia di Catanzaro.

Dopo l'affidamento dei lavori per l'adeguamento di uno dei due edifici che sorgono in via Iapigi dove si terranno le lezioni del primo anno per 84 studenti, la Giunta guidata dal sindaco, Vincenzo Voce, ha deciso di stanziare un milione di euro che serviranno per la ristrutturazione del secondo stabile. In questo modo, sarà reso possibile lo svolgimento dei corsi anche per il secondo e terzo anno accademici. Nello specifico, si tratta di risorse economiche che verranno garantite dall'accordo di collaborazione che l'ente di piazza della Resistenza, a dicembre 2022, siglò con l'Eni in merito al potenziamento dell'estrazione di metano a mare.