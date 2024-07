Von der Leyen rieletta presidente della Commissione Ue. FdI vota contro

Il Parlamento europeo ha rieletto Ursula von der Leyen come presidente della Commissione europea con 401 voti a favore, 284 contrari e 15 astenuti. Sette le schede nulle. I votanti sono stati 707. La maggioranza minima richiesta per l’elezione era 360. Un lungo applauso nell’emiciclo di Strasburgo ha seguito l’annuncio dei risultati del voto di riconferma di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione Ue. In piedi gli eurodeputati di Verdi, Socialisti, Liberali e Popolari. Gelo dai Patrioti e dall’estrema destra. Seduti senza applaudire gli eurodeputati di Fratelli d’Italia.

«Altri 5 anni. Non so come esprimere quanto sono grata per la fiducia di tutti gli eurodeputati che hanno votato per me». Lo scrive Ursula von der Leyen su X dopo aver ottenuto il bis alla guida della Commissione europea. Nei prossimi minuti la presidente è attesa in conferenza stampa a Strasburgo. «L'altra volta ho avuto 8 voti sopra la maggioranza, questa volta 41: è molto meglio. E lancia anche un messaggio di fiducia e testimonia il lavoro che abbiamo fatto insieme al Parlamento. «Il risultato dimostra che l’approccio» nei confronti di Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni «era quello giusto. Abbiamo lavorato duramente durante tutta la campagna elettorale per unire le forze democratiche e avere una maggioranza al centro per un’Europa forte», ha spiegato. «L'approccio è stato quello di dire a tutti coloro che sono a favore dell’Europa, dell’Ucraina, dello Stato di diritto, che offriamo di lavorare insieme. E il risultato di oggi credo parla da sè. E’ stato l’approccio giusto», ha evidenziato.