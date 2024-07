Settimana corta, entro metà settembre l'adozione di un testo base sulla riduzione dell'orario di lavoro

Entro la metà di settembre dovrà essere adottato un testo base sulla cosiddetta "settimana corta". Lo ha stabilito il Comitato ristretto della Commissione Lavoro della Camera.

«E' molto importante che il comitato ristretto - si è felicitato il capogruppo Pd in Commissione, Arturo Scotto - abbia stabilito che entro metà settembre verrà adottato un testo base sulla riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario. Il Pd auspica un atteggiamento costruttivo della maggioranza per portare a casa una legge sulla settimana corta che in tutta Europa è ormai realtà. Noi lavoreremo con le altre opposizioni per avanzare una sola proposta che istituisca innanzitutto un fondo per agevolare la contrattazione collettiva tra le parti sociali per ridurre orario di lavoro. Così come è emerso anche da tutto il ciclo di audizioni che abbiamo svolto in questi mesi. Non si può tornare indietro».