Presidenziali Usa, Kamala Harris sceglie Tim Walz per il Minnesota e sorpassa Trump

Strategica e progressista, la scelta della candidata democratica Kamala Harris di indicare il Governatore del Minnesota Tim Walz, ripercorre le speranze e le prospettive della nuova frontiera kennediana. Una nuova frontiera sociale e politica con una proiezione internazionale che riecheggia ancora nelle parole del Presidente John Fitzgerald Kennedy: "non é una frontiera che assicuri promesse, ma soltanto sfide, ricca di sconosciute occasioni, ma anche di pericoli, di incompiute speranze e di minacce". Una sfida al populismo assolutista di Trump che ha accennato più volte all’intenzione di abolire le elezioni, esattamente come di fatto l'ha anticipato l’interfaccia russa del tycoon che é Wladimir Putin, ma anche una sfida al conservatorismo nazionalista che sta snaturando principi e speranze sanciti dalla Costituzione americana.

Il valzer delle libertà e dello spirito della nuova frontiera col quale Kamala Harris e Tim Walz intendono coinvolgere e motivare i cittadini degli Stati Uniti d’America e in particolare le nuove generazioni, comprende le riforme essenziali che da Governatore del Minnesota Walz ha trasformato nelle realtà legislative più progressiste degli ultimi anni: la difesa e la tutela dell’aborto, misure per la limitazione della vendita e il controllo delle armi, pasti scolastici per tutti, tolleranza per il consumo delle droghe leggere. Il confronto che si delinea fra il ticket democratico Harris - Walz e l’accoppiata repubblicana Trump - Vance é quello fra la componente più conservatrice del mondo repubblicano e la componente progressista del composito universo democratico che comprende liberali, radical chic, pacifisti, ecologisti e la pragmatica ala texana della Great Society di Lyndon Johnson, il Presidente che da un lato promosse un ampio piano di riforme sociali e di avanzamento dei diritti civili della popolazione nera, fino allora segregata, e dall’altro intensificò la guerra nel Vietnam.

Mentre Kamala Harris impersonifica la continuità economico sociale delle presidenze Biden e Obama, Tim Walz copre tutta la vasta e multiforme area dei diritti civili e dei movimenti ecologisti. Il 60enne governatore del Minnesota, stato del cruciale Midwest é sposato ha due figli, ed é un ex docente di storia ed ex membro della Guardia nazionale, veterano della politica avendo servito al Congresso per 12 anni, prima di essere eletto alla guida del suo stato per due volte. Negli ultimi tempi ha coniato una definizione di successo diventata virale per definire la coppia Trump-Vance: "plain weird", semplicemente bizzarri. La sostanziale differenza fra i due ticket é l’esperienza e la qualità politica dei protagonisti. C'è però anche una differenza nell’alchimia dei due ticket. JD Vance é infatti considerato un erede, anzi un clone di Trump, proiettato verso le presidenziali del 2028 ed invece la scelta caduta su Walz, evidentemente anche per una maggiore affinità personale, lascia aperta la corsa all’interno della famiglia democratica.