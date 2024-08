Il piano “salva casa” di Salvini non può essere applicato in Sicilia

La maggior parte delle misure del piano Salva-casa di Salvini non si applica in Sicilia. Ben 9 articoli su 12 del testo che introduce mini sanatorie e allenta i vincoli edilizi devono essere recepiti esplicitamente dalla Regione: servirà quindi una legge all’Ars. E nell’attesa i Comuni e i professionisti devono restare fermi: eventuali domande dei privati andranno bocciate.

All’assessorato al Territorio hanno passato ai raggi X la legge nazionale sull’edilizia approvata fra maggio e luglio. Complice il fatto che il neo assessore Giusi Savarino è una esperta della materia, essendo stata nel 2016 la relatrice della legge con cui l’Ars ha dettato proprie regole nelle stesse materie su cui ora è intervenuto il ministro delle Infrastrutture. E proprio quelle regole siciliane hanno ancora la precedenza e restano più restrittive di quelle nazionali.

Vengono quindi meno nell’Isola tutte la facilitazioni sulla cosiddetta edilizia libera introdotte nelle altre regioni: è il caso di vetrate panoramiche, tende, pergolati e strutture simili.

Non sono applicabili in Sicilia nemmeno le sanatorie per le costruzioni realizzate in difformità (anche parziale) dai permessi di costruire. E sono, queste, le misure di maggiore peso rimaste escluse nell’Isola.

Non sono applicabili in Sicilia neppure le norme che adesso da Reggio in su consentono di sanare immobili realizzati rispettando discipline diverse da quelle in vigore. Si tratta della «doppia conformità». Salvini ha escluso che gli immobili debbano rispettare sia le leggi del tempo in cui sono state costruite sia quelle attuali: è sufficiente che siano in regola adesso (sfruttando i cambi di normative susseguitisi nel tempo). In Sicilia invece resta l’obbligo della doppia conformità.