Manovra, il governo smentisce il taglio dell’assegno unico: “Fake news fantasiose e senza fondamento”

«Respingiamo con forza l’ennesima fake-news rivolta contro l’operato del governo Meloni: l’assegno unico non è in pericolo. E’ opportuno ricordare a Repubblica e ad altri spacciatori di notizie non verificate che questo Esecutivo ha investito ingenti risorse in favore delle famiglie italiane, dunque sarebbe illogico pensare a un arretramento nella prossima manovra. Sostenere le madri lavoratrici, la natalità e il potere d’acquisto delle famiglie restano punti cardine di Fratelli d’Italia e del Governo». Lo dichiara in una nota il senatore Guido Liris, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Bilancio.

La reazione di Forza Italia alle indiscrezioni

«E' una fake news smentita anche dal ministro Giorgetti». Così Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, interpellato da Affaritaliani.it, commenta l’indiscrezione di questa mattina del quotidiano la Repubblica sulla cancellazione dell’assegno unico da parte del governo Meloni con la Legge di Bilancio dal prossimo anno. «Solo da domani con il primo confronto tra i leader della maggioranza di governo si inizierà a parlare della Legge di Bilancio per il 2025 in senso generale e degli impegni nei confronti della Commissione europea. Questa della cancellazione dell’assegno unico appare come una totale fake news», conclude Barelli.