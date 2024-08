Maggioranza divisa sull'Ucraina, l'opposizione attacca. FI: "Salvini parla la stessa lingua di Vannacci"

Non ci sono solo le opposizioni a sostenere che nel governo convivano posizioni diverse sull'Ucraina. All’indomani del pasticcio della doppia nota congiunta al termine del vertice fra i leader di centrodestra, causato da un errore della comunicazione leghista, gli alleati cercano di minimizzare ma senza nascondere che la postura del partito di Matteo Salvini sul conflitto sono note da tempo. La formula che parlava di «appoggio a Kiev ma contrari a ogni ipotesi di interventi militari fuori dai confini ucraini», spiegano fonti di FdI, era quella che proponeva la Lega, e che è stata subito scartata e poi sostituita con la più generica "condivisione sulla crisi in Medio Oriente e sulla posizione del governo italiano relativamente alla guerra in Ucraina». È difficile ridurre le differenze a una «scelta stilistica», come Matteo Salvini ha spiegato, la modifica del testo. Il riferimento cancellato era agli «interventi militari» di Kiev e quindi non all’uso delle armi fornite dall’Italia, limitato ai confini ucraini. Un dettaglio non secondario, mentre il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg assicura che «i soldati, i carri armati e le basi militari russe sono obiettivi legittimi secondo il diritto internazionale».

Nulla di scioccante, notano i meloniani, in una maggioranza con diverse sensibilità e diversi livelli di elettorato, in cui, sottolineano, la premier media sui vari dossier. Sull'Ucraina finora ha tenuto inalterata la linea dell’esecutivo sul sostegno a Kiev contro l’aggressione di Mosca. E quando si è trattato di esprimersi in Parlamento i voti della Lega non sono mancati. Altro discorso è il tenore della strategia comunicativa, in linea con l’adesione della Lega al gruppo dei Patrioti a Strasburgo. «Salvini è libero di parlare il linguaggio di Vannacci, ma sull'Ucraina contano gli accordi presi in Parlamento», è la sintesi del vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, di Forza Italia, intervistato da Repubblica. Cosa pensi Vannacci è noto.