Il ministro Sangiuliano incontra la presidente Meloni, ma non si dimette. Un'ora e mezza di colloquio: ribadite le mie verità

Nessun euro dei soldi dello Stato speso, «neanche per un caffè», per la mancata consigliera ai Grandi Eventi del ministero della Cultura. E nessun pericoloso accesso della dottoressa Maria Rosaria Boccia a documenti di natura riservata, tantomeno quelli relativi all’organizzazione del G7 Cultura. Gennaro Sangiuliano resiste. Per ora. Chiamato a Palazzo Chigi dalla premier Meloni, conferma la sua versione dei fatti, messa nero su bianco in una lettera inviata a La Stampa. In cui si definisce vittima di una «innegabile tempesta mediatica» in cui, lamenta, «si fa fatica a distinguere autentiche fake news dai fatti reali».

Resiste al pressing di Maria Rosaria Boccia, la donna che rivendica la promessa non mantenuta e che ha osato sfidare non solo l’ira del ministro ma pure della presidente del Consiglio, bacchettata per non averle neppure dato l’onore della citazione: "questa persona ha un nome, un cognome e un titolo». Dopo aver smentito già ieri, a stretto giro, le affermazioni di Sangiuliano riportate da Meloni in tv, oggi torna a scagliarsi contro quelle che definisce «una toppa peggio del buco». E rincara a tal punto la dose delle sue accuse da far immaginare come inevitabili le dimissioni del ministro.