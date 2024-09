Il governo studia il rinvio volontario della pensione nella Pa: il no di Cgil e Uil. La Cisl: libertà di scelta, niente vincoli

Nei prossimi cinque anni, tra il 2024 e il 2028, nelle pubbliche amministrazioni serviranno 846mila assunzioni per fare fronte alle uscite del personale che invecchia (circa 773mila in uscita entro cinque anni) ma anche per coprire nuovi fabbisogni soprattutto nella sanità e nell’assistenza. Proprio per questo il governo starebbe valutando un intervento ad hoc per mantenere i dipendenti al lavoro su base volontaria, rimandando il pensionamento dopo l'età di vecchiaia di 67 anni. Ipotesi alla quale apre la Cisl, ma che non piace affatto a Cgil e Uil, pronte a sollevare la questione e a chiedere un chiarimento già il 24 settembre, in occasione dell’incontro con l’Aran sul rinnovo del contratto delle funzioni centrali (ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici).

In pratica, secondo le previsioni aggiornate del Rapporto Excelsior, saranno necessarie oltre 169mila entrate l’anno per la stragrande maggioranza di persone con una istruzione terziaria. E di fronte alle difficoltà nelle quali si potrebbe trovare l’amministrazione, soprattutto per quanto riguarda l'erogazione dei servizi, il governo starebbe appunto ipotizzando una norma per consentire la permanenza al lavoro dopo i 67 anni in modo sostanzialmente automatico, senza quindi che sia necessaria la richiesta del lavoratore all’amministrazione sul trattenimento in servizio una volta raggiunta la soglia anagrafica. L’amministrazione quindi, con questa ipotesi, non potrebbe respingere la richiesta come può avvenire ora. Chi invece vuole andare in pensione all’età prevista dalla legge potrà continuare a farlo facendo domanda (senza che possa essere respinta), ma l’uscita non sarà più automatica come oggi. La norma secondo quanto anticipato dal Messaggero, potrebbe essere inserita dal governo nella legge di Bilancio oppure in un provvedimento a parte.