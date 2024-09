Meloni non cita il nome di Boccia: "Sullo spazio delle donne idee opposte a questa persona"

«Non lo dico sul caso specifico ma per le tante donne che hanno guardato a questa vicenda probabilmente come l’ho guardata io: la mia idea su come una donna debba guadagnarsi il suo spazio nella società è diametralmente opposta da quella di questa persona». Giorgia Meloni torna a non citare Maria Rosaria Boccia ma, dal palco di Cernobbio, replica così a chi le chiede delle dichiarazioni della protagonista del caso Sangiuliano. «Non credo di dovermi mettere a battibeccare con questa persona», taglia corto la presidente del Consiglio.