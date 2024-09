Meloni a Cernobbio: "Il caso Sangiuliano non indebolirà il governo. Sostegno all'Ucraina, buon lavoro sul Pnrr"

Volodymyr Zelensky, intercettato dai cronisti alla fine dell’incontro con Giorgia Meloni, ha risposto che è andato molto molto bene, dicendo «very good» a chi chiedeva come fosse andata. Dello stesso avviso la presidente del Consiglio italiano: «Con Zelensky abbiamo discusso di come continuare a lavorare per arrivare a una pace giusta»

Al suo ingresso a Villa d'Este la premier non ha rilasciato dichiarazioni e si è recata al piano superiore, accompagnata dall'amministratore delegato di Teha, Valerio De Molli, dove si è svolto un bilaterale con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Un incontro durato oltre mezz'ora. Il colloquio si è svolto non appena la premier è arrivata, mentre il presidente ucraino era a Villa d'Este già da ieri, quando era intervenuto al Forum economico sottolineando il bisogno dell’Ucraina di armi a lungo raggio da parte dei partner internazionali, insistendo sul fatto che sarebbero usate solo per colpire gli obiettivi militari all’interno della Russia.

Meloni, riassume una nota di Palazzo Chigi, ha ribadito la centralità del sostegno all’Ucraina nell’agenda della Presidenza italiana del G7 e il continuo impegno a favore della legittima difesa e di una pace giusta e duratura. «Ho sempre detto quello che pensavo sull'Ucraina, non ho mai cambiato idea, l’Italia ha dimostrato una postura estremamente seria, chiara, determinata. Sull'Ucraina non dobbiamo mollare, è una questione d'interesse nazionale. Non penso che il destino dell’Ucraina sia così segnato. Penso che non dobbiamo cadere nella propaganda russa. I dati dicono qualcosa di diverso, non è vero che non abbiamo speranze di vincere. E’ uno stallo».

Particolare attenzione è stata dedicata, infine, al tema della ricostruzione, anche in vista dello svolgimento nel 2025 in Italia della prossima Ukraine Recovery Conference. I due leader hanno discusso degli ultimi sviluppi della situazione sul terreno e delle più immediate necessità dell’Ucraina in vista dell’inverno e a fronte dei continui attacchi russi contro la popolazione civile e contro le infrastrutture critiche.