Caso Sangiuliano, forfait di Maria Rosaria Boccia: salta l'intervista su Rete4

Maria Rosaria Boccia ha deciso di non partecipare alla trasmissione «E' sempre Cartabianca» in onda questa sera su Rete4, dove era in programma una sua intervista sul caso che ha portato alle dimissioni di Gennaro Sangiuliano da ministro della Cultura. Ad annunciarlo in diretta è la conduttrice, Bianca Berlinguer.

La partecipazione di Maria Rosaria Boccia a È sempre Cartabianca, su Rete4, era prevista a titolo gratuito: «Non ha chiesto mai nessun compenso, dal primo momento in cui l’ho chiamata fino al momento in cui ha raggiunto gli studi», ha spiegato la conduttrice Bianca Berlinguer.

Il tira e molla precedente

Un ripensamento dell’ultim'ora mette in dubbio la presenza di Maria Rosaria Boccia alla trasmissione «E' sempre Cartabianca» in onda questa sera su Rete4. Lo annuncia la stessa conduttrice, Bianca Berlinguer.

«La nostra ospite di eccezione - dice Berlinguer in apertura del programma - doveva essere, stasera, Maria Rosaria Boccia. Ha accettato di fare un’intervista con noi per raccontare la sua verità. Però c'è un ripensamento e non siamo sicuri di potervi trasmettere questa intervista che sarebbe stata in diretta. Aspettiamo qualche minuto per capire se Boccia si convince a scendere in studio o se invece magari il tutto potrà accadere in un’altra data o non accadere affatto».