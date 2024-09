Il debutto del neo ministro Giuli alla Camera: "Perfezionerò le nomine di Sangiuliano sull'equilibrio di genere"

Sorrisi, strette di mano e poche parole consegnate ai cronisti che lo hanno pedinato per tutto il pomeriggio, tra Montecitorio e Palazzo Chigi, fino all’ingresso del ministero della Cultura. La prima di Alessandro Giuli in Parlamento come ministro è ambientata in quel fazzoletto di metri in cui sono raccolti i Palazzi della politica.

Arriva in anticipo alla Camera, dove deve rispondere per il question time al capogruppo di Italia Viva, Davide Faraone, che lo interroga sulle nomine della Commissione ministeriale per la concessione dei contributi cinematografici, firmate dal suo predecessore al Collegio Romano, Gennaro Sangiuliano, appena prima delle dimissioni. L’ex presidente del Maxxi si presenta in Transatlantico insieme al sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi e al presidente della commissione Cultura di Montecitorio, Federico Mollicone. Giuli saluta un gruppo di deputati FdI, tra cui Grazia Di Maggio e Francesco Filini, quindi si inserisce nel capannello il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Il neo ministro si intrattiene anche con alcuni esponenti dell’opposizione. Prima di andare nello spazio fumatori di Montecitorio si imbatte in Laura Boldrini: Giuli le fa il baciamano, lei gli raccomanda «tu almeno comportati degnamente».