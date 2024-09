G7 dell’Agricoltura e della Pesca a Siracusa: l’Italia costruisce il “ponte” con l’Africa

Sarà la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ad inaugurare sabato 21 settembre il G7 Agricoltura e l'Expo “Divinazione” a Siracusa. Sarà aperto a tutto il Sistema Italia e per la prima volta è previsto un forum con la partecipazione di dieci Paesi africani. È stato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, a presentare un evento che sarà caratterizzato da innovazione, cooperazione con i Paesi in via di sviluppo per riaffermare il ruolo dell'agricoltura nella produzione di cibo di qualità e nella gestione dei territori. Per la prima volta i ministri dell’agricoltura parleranno anche di pesca, settore strategico del Paese.

«Dialogheremo con le associazioni agricole, con il mondo della ricerca e dell'innovazione, con i giovani, con la nostra industria e i nostri produttori, non solo dell'agricoltura ma anche della pesca. L'Italia deve trovare sempre più quella vocazione che ci permette di essere orgogliosi e consapevoli del nostro valore e della qualità delle nostre produzioni» ha detto il ministro Lollobrigida. «Abbiamo scelto Siracusa perché tutto ciò che è passato dall'Italia ha lasciato un segno in questa terra: le diverse culture che si sono succedute, i monumenti ed i siti che ci raccontano: l’insieme delle contaminazioni che hanno reso unico il nostro Paese».