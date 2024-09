Il Campo largo sul palco di Avs: al via il tavolo permanente. Schlein, Conte, Fratoianni-Bonelli e Magi tracciano il perimetro

I leader del campo largo salgono sul palco con un messaggio condiviso: siamo noi il nucleo politico della coalizione alternativa alla destra. Il perimetro dell’alleanza di centrosinistra è quello tracciato dai confini del parco Nomentano di Roma . E da qui, su proposta di Riccardo Magi , viene dato il via libera al «tavolo permanente» di consultazione. Anche se continuano a persistere le differenze sulla politica estera , dalle elezioni Usa al conflitto in Ucraina.

«Da qui, oggi, parte la 'Terra Comune' del centrosinistra per la costruzione di una base programmatica, costruiamo un programma comune in Parlamento e nel Paese», incalza Bonelli di Europa Verde . A puntellare la riflessione ci pensa Fratoianni di Sinistra Italiana . «Quello sul palco, vorremmo fosse il nucleo della coalizione», spiega. «Un gruppo - aggiunge - che ricerchi la massima convergenza possibile e si faccia carico della costruzione dell’alternativa, il perimetro serve a qualcosa se è credibile e riporta le persone al voto, la somma algebrica non porta da nessuna parte».

Tra i vertici Dem , non sembrano esserci dubbi: è questo il perimetro politico e unitario delle forze di opposizione, che si preparano a governare il Paese. Come ha più volte ripetuto la segretaria del Pd Schlein , però, la linea rimane contraria ai veti. Dopo un’estate animata dal tentativo di Renzi di spostare Italia Viva nel centrosinistra, un piccolo spiraglio resta aperto sul confronto a partire dalle cinque priorità lanciate dalla leader a Reggio Emilia . «La gente è stufa di litigi da condominio, bisogna unire le nostre forze su temi concreti», dichiara la leader.

M5S e il veto su Renzi

Quando c'è da ragionare sul quintetto di leader sul palco, i vertici del M5s vanno dritti al punto: «siamo sicuramente le forze che hanno lavorato più coerentemente e convintamente insieme in Parlamento per costruire un’alternativa alla destra e che si impegnano a farlo nei prossimi mesi». Ora più che mai, il veto su Renzi non accenna a cadere. Diversi parlamentari 5s insistono: «etica pubblica, lotta all’affarismo e affidabilità non sono semplici beghe di condominio, ma il core business dell’intesa su un programma credibile e alternativo». Da queste parti, insomma, la porta a Renzi rimane chiusa.

Le differenze tra i partiti

Mentre Azione, con le parole di Calenda, al momento si tiene fuori: «sui temi siamo divisi ed è per questo che non siamo nel campo largo, che è un gran casino». Anche Magi di +Europa, che invece è sul palco, sottolinea le differenze che ancora restano tra i cinque partiti. Dalla guerra in Ucraina al Jobs Act, passando per il ruolo dell’UE e dell’agenda Draghi. Ma rilancia: «serve un tavolo permanente che costruisca convergenze lavorando sulle differenze».

La sfida del campo largo

Per il «nucleo politico» del campo largo, l’ala centrista non è il solo rebus. Le differenze sui temi rimangono, il cammino per smussarle resta lungo.