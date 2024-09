Rachele Mussolini, nipote del Duce, lascia Fratelli d'Italia. "Ha posizioni troppo di destra-destra"

Questa mattina con un messaggio al gruppo di FdI in Campidoglio Rachele Mussolini ha salutato i suoi colleghi, ufficializzando il suo addio al partito di Giorgia Meloni. Mussolini era entrata come campionessa di preferenze in Consiglio comunale nel 2021. Adesso il passaggio in Forza Italia partito per anni riferimento anche della sorella, Alessandra. In Campidoglio si stanno cercando però gli ultimi aggiustamenti per creare il gruppo consiliare: nella lista Fi-Udc fu eletto solo Marco Di Stefano ma poi con l’ingresso in Noi Moderati del consigliere il gruppo è diventato Fi-Nm. Adesso si sta quindi studiando il regolamento per far sì che Rachele Mussolini possa sedere tra gli scranni dell’Aula Giulio Cesare sotto il simbolo di Forza Italia.

Il motivo del trasloco da via della Scrofa è questo: «FdI ha posizioni troppo di destra-destra, per Rachele Mussolini che avrebbe spiegato ai colonnelli berlusconiani in queste ore, decisive per chiudere la trattativa, di avere una "diversa sensibilità sui diritti" rispetto al grosso dei Fratelli».