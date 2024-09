La premier Meloni a Siracusa all'Expo DiviNazione: "Il nostro Made in Italy all'estero vale quest'anno 70 miliardi di euro"

E’ arrivata in piazza Duomo a Siracusa la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per l’inaugurazione dell’Expo DiviNazione, la vetrina delle eccellenze italiane. La premier ha fatto il suo ingresso a piedi, accolta dagli applausi, tra cui quelli degli invitati di un matrimonio che si è celebrato in Cattedrale. Poi ha raggiunto il vicino stand del ministero dell’Agricoltura dove ha inaugurato l’evento che anticipa il G7 Agricoltura del 26-28 settembre.

Export agroalimentare verso i 70 miliardi di euro

«Se le cose quest’anno andranno come noi crediamo - ha sottolineato - le esportazioni di prodotti agroalimentari varrà fino a 70 miliardi di euro euro. È il valore della nostra ricchezza che viene prodotta dagli agricoltori. L’agroalimentare del Made in Italy è un pezzo straordinario della nostra identità conosciuto dappertutto».

"Alluvione? Io lavoro, polemiche lascio agli altri"

«Le polemiche ci stanno sempre in Italia, io preferisco lavorare se mi consente, le polemiche le lascio agli altri». Così la premier interpellata sulle polemiche dopo l’alluvione che ha colpito Emilia Romagna e Marche nei giorni scorsi.