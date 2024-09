Bufera nel M5S, via alla fase due. Su simbolo, garante, revisione mandati e alleanze decide la base

Ora è ufficiale. La comunità del M5s deciderà anche sulle questioni più spinose. Quelle che da settimane infiammano la base come i vertici pentastellati. Nella seconda fase del processo costituente, lanciato da Giuseppe Conte all’indomani del voto europeo, entrano oggetti da maneggiare con cura. La modifica del ruolo del garante, ricoperto da Beppe Grillo, e di quello del presidente. Il cambio del nome e del simbolo del Movimento. E poi la revisione del limite dei due mandati e la scelta sulle alleanze.

Su questi temi, e tanti altri, sono chiamati a esprimersi gli attivisti a 5 Stelle nei tavoli di «confronto deliberativo» che animeranno la corsa verso l’Assemblea conclusiva di novembre. A 300 iscritti e 30 simpatizzanti, il compito di sviluppare proposte concrete da sottoporre al voto finale.

Dopo l’annuncio sul sito, Conte dà il via alla «fase due» in un video . «Le priorità dell’Assemblea Costituente le avete decise voi e tutto questo è certificato, in modo trasparente, da società indipendenti», dice rivolgendosi a una «comunità viva e vivacissima». Parole nelle quali molti leggono un messaggio sottotraccia diretto a Grillo, dopo i ripetuti attacchi mossi dal garante al processo costituente. Per Campo Marzio, i temi scelti dalla comunità 5s vengono interpretati anche come un chiaro segnale che la base dà al fondatore, che in più occasioni aveva posto il suo veto sulla possibilità di discutere valori ritenuti intoccabili. E invece, mandati, simbolo, e ruolo dello stesso garante finiscono nella fucina della Costituente. Il cui esito resta incerto. Intanto, Grillo si appronta allo scontro finale, che sembra sempre più politico che legale. Il fondatore non resta a guardare un processo costituente che ora fa ufficialmente vacillare la sua funzione. E passa al contrattacco a suon di mail e contatori digitali. Dopo aver lanciato la sua 'Bacheca del Mugugnì, torna sui social per tracciare un primo bilancio. «Grandissima partecipazione, - scrive - sono arrivate ben 22.837 e-mail! Grazie a tutti per il riscontro!».