Campo largo in Liguria: Renzi annuncia la rottura definitiva di Italia Viva: "Perda il peggiore"

In Liguria, la rottura definitiva tra Italia Viva e il Movimento 5 Stelle segna la fine del cosiddetto "Campo Largo". Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha dichiarato la sua uscita dalla campagna elettorale regionale, sottolineando che “la dignità vale più di una poltrona”. Durante l'assemblea nazionale del partito, Renzi ha criticato la leadership di Giuseppe Conte, accusandolo di voler controllare le candidature e di minare l'unità del centrosinistra.

Renzi ha ribadito che, pur essendo favorevole a un'alleanza, non accetterà mai che il M5S scelga i candidati di Italia Viva. "Abbiamo cercato di creare un centrosinistra vincente, ma non ci piegheremo mai ai veti dei 5 Stelle. Per noi la dignità è fondamentale". Ha concluso dicendo che alle prossime elezioni politiche Italia Viva ci sarà, con o senza alleanze con altre forze politiche, ma che il tempo deciderà i termini della collaborazione.