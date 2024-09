Il campo non è più largo. Conte: "Ci sono problemi col Pd". E su Renzi: "Ci gioco a pallone, ma non possiamo governare con lui"

«Non si può andare avanti a colpi di ipocrisia, ci sono dei problemi col Pd, perché il pensiero che non viene esplicitato è: noi del Pd, forti del risultato delle elezioni europee, possiamo arrivare anche al 30%, e tutte le altre forze politiche si predisporranno con meccaniche di resistibilità a fare i cespugli per consentirci di governare in alternativa alla Meloni». Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, durante la registrazione di Accordi e Disaccordi, in onda stasera su Nove alle 21,30. «Se questo fosse il progetto... i segnali e gli indizi vanno in questa direzione».

"Io ci faccio dieci partite a pallone con Renzi, ma non possiamo governare con lui"

«Io ci faccio dieci partite a pallone con Matteo Renzi. Ma la politica non la possiamo fare con Matteo Renzi, perché Matteo Renzi realizza la contaminazione tra affari e politica. Matteo Renzi, pur essendo parlamentare, tenacemente volendo stare in Parlamento, si fa pagare da governi stranieri. Come potete pensare che noi si possa governare con Matteo Renzi?». «Non è un veto personale, ma su un modo di far politica che noi contrastiamo».