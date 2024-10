Dossieraggio e spie, Meloni: “Non hanno trovato nulla sul mio conto, per questo insistono. Non sono ricattabile”

«Io sono la persona più dossierata d’Italia. Nel dramma c'è la buona notizia: la mia vita è stata proprio passata allo scanner e non si è trovato niente. E forse questa è anche la ragione per la quale io sono così dossierata». 34 i politici spiati La premier Giorgia Meloni interviene sull'inchiesta di Bari sugli accessi abusivi dell’ex dipendente di Intesa Sanpaolo, Vincenzo Coviello. Sarebbero 34 i politici i cui conti correnti sarebbero stati spiati dall’uomo, che dalla sua sede di Bisceglie ha fatto oltre 6.600 accessi abusivi, visionando i movimenti bancari di 3.572 clienti di 679 filiali dell’istituto. Sul dossieraggio, ha detto Meloni al Tg5 - «io mi sono data una spiegazione, poi chiaramente poi spero che una spiegazione ce la dia la magistratura ad un certo punto. In questa Nazione - ha osservato - ci sono probabilmente gruppi di pressione che non accettano di avere al governo qualcuno che pressioni non se ne fa fare, che non si può ricattare. E allora, magari tentano di toglierselo di torno con altri strumenti. Temo che non riusciranno».

"Qualcuno non accetta di aver perso le elezioni" La premier ha fatto quindi un parallelo: «ladri che entrano dentro casa, rubano i gioielli e li vendono al ricettatore. Io penso che stia accadendo la stessa cosa con il mercato delle informazioni. Penso che ci siano dei funzionari, dei dipendenti pubblici e privati, che prendono illegalmente delle informazioni e le vendono sul mercato. A chi ? Questa è la risposta che stiamo aspettando». Di tutta la massicia mole di intrusioni, fatta in poco più di due anni tra il febbraio 2022 e l’aprile 2024, secondo fonti accreditate sarebbero quindi poche decine quelle riguardanti esponenti politici, altre 43 avrebbero riguardato personalità note del mondo dello sport, dello spettacolo e altro, mentre 70 riguarderebbero figure interne alla banca, per lo più posizioni apicali e manager. I restanti accessi riguarderebbero persone fisiche e giuridiche che in qualche modo avevano incrociato la sfera personale, locale e professionale dell’ex dipendente. E nessun file sarebbe stato scaricato. Un’attività a tappeto, dunque, che avrebbe riguardato anche i movimenti delle carte di credito, che in sede disciplinare l'uomo ha detto di avere fatto da solo e per curiosità personale, e che ingenera nel ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, «il forte sospetto» che «in un’azione sistematica di spionaggio e dossieraggio di grandi personaggi politici, in gran parte appartenenti ad una parte politica», ci sia la «volontà di creare un’alterazione del percorso democratico». Parole ancora più forti arrivano invece dal responsabile organizzativo di FdI Giovanni Donzelli. Siamo di fronte, dice, ad «un vero e proprio attentato alla democrazia. C'è qualcuno che non accetta di aver perso le elezioni e cerca in tutti i modi di provare a condizionare e ribaltare il risultato elettorale».