Open Arms: a Palermo è il giorno della difesa. La Lega si stringe a Salvini. Orban: "Siamo con te, meriti una medaglia"

Dopo la valanga di insulti e minacce social, seguite alla richiesta di pena fatta dalla Procura di Palermo al processo al ministro Matteo Salvini, imputato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio, è stata assegnata la scorta alla pm Giorgia Righi, una delle magistrate che rappresenta l'accusa.

Righi, che fa anche parte della Direzione Antimafia, era l'unica del pool a non essere ancora tutelata.

La Procura aveva chiesto la condanna del leader della Lega a 6 anni per avere illegittimamente rifiutato l'approdo alla nave della ong Open Arms con 147 migranti a bordo ad agosto del 2019. Oggi è prevista l'arringa difensiva.

In corso, intanto, in piazza Politeama a Palermo la manifestazione della Lega per solidarietà a Matteo Salvini. In piazza ci sono i ministri Giuseppe Valditara, Roberto Calderoli e Giancarlo Giorgetti, oltre a parlamentari nazionali e regionali della Lega. Presenti anche alcuni cittadini militanti del Carroccio. "Sono qui primo perché ero al governo con lui in quel momento e secondo perché sono della Lega come lui", ha detto il ministro dell'Economia arrivando in piazza a Palermo.